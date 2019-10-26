Fareler araba kullanarak rahatlıyor

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ABD'de, yemek ödülü karşılığında eğitime alınan farelerin araba kullanırken stres seviyelerinin düştüğü ortaya çıktı. Araştırmada deneye katılan farelerin dışkıları toplandığında ise stres seviyesini gösteren kortikosteron ve dehidroepiandrosteron hormonları incelendi. Araba sürme deneyi yapılan farelerde, rahatlama belirtisi olan dehidroepiandrosteron hormonunun daha yüksek olduğu anlaşıldı. "Kendi kendine yeterlilik" ve "yeni yetenekleri öğrenme" gibi etkenler nedeniyle farelerin rahatladığı sonucuna varıldı. DIŞ HABERLER