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’da 28 Ekim ve 29 Ekim’de açık olan nöbetçi eczaneler hangileri? 29 Ekim 'nda açık olan nöbetçi eczaneler…

29 Ekim ’na oldukça kısa bir süre kala vatandaşlar arama motoru üzerinden ’28 Ekim ve 29 Ekim’de açık olan nöbetçi eczaneler hangileri’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde eczaneler çalışmıyor. 28 Ekim’in de yarım gün tatil olması nedeniyle öğleden sonra yine eczaneler kapalı olacak ve nöbetçi eczaneler görev alacaklar. Peki, ’da 28 Ekim ve 29 Ekim’de açık olan nöbetçi eczaneler hangileri? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 26.10.2019 17:26
İstanbul’da 28 Ekim ve 29 Ekim’de açık olan nöbetçi eczaneler hangileri? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açık olan nöbetçi eczaneler…

29 Ekim'in resmi tatil olmasından dolayı eczaneler bugün de görev yapmayacaklar ve yerlerine nöbetçi eczaneler çalışacak. 28 Ekim'in ise yarım gün olmasından kaynaklı olarak saat 13.00'a kadar eczaneler hizmet verecek. İstanbul'da 28 Ekim ve 29 Ekim'de açık olan nöbetçi eczaneler hangileri? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık. İşte 28 ve 29 Ekim'de görev yapacak olan nöbetçi eczaneler listesi…

28 EKİM VE 29 EKİM'DE HANGİ ECZANELER GÖREV YAPACAK?

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle eczaneler görev yapmayacaklar. Bu sebepten dolayı pek çok vatandaş nöbetçi eczaneler arayışa geçtiler. İşte detaylar…

SAAT 13.00'DAN SONRA NÖBETÇİ ECZANELER AÇIK OLACAK

Saat 13.00'ten sonra ise sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek ve diğer eczaneler kapalı olacak.

29 EKİM ECZANELER AÇIK MI?

29 Ekim Salı günü tam gün sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

28 EKİM VE 29 EKİM'DE GÖREV YAPACAK OLAN NÖBETÇİ ECZANELER İÇİN TIKLAYINIZ!

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İstanbul’da 28 Ekim ve 29 Ekim’de açık olan nöbetçi eczaneler hangileri? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açık olan nöbetçi eczaneler…
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