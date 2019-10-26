İstanbul Şehir Hatları İşletmesi'nin bir zamanlar amiral gemisi olan ve yıllarca vatandaşlara hizmet verdikten sonra Beykoz'da kaderine terk edilen "Paşabahçe" vapuru satılıyor.

Tarihi 2. Dünya Savaşı yıllarına dayanan ve 2010'da seferden çekildiğinden beri Beykoz Belediyesi önünde atıl durumda olan Paşabahçe vapurunun açık artırma ile satışı için ihale açıldı.









58 YIL UNUTULMAZ ANILARA ŞAHİTLİK ETTİ

Basın İlan Kurumu'nun resmi portalı ilan.gov. tr'de yer alan ilana göre 1952'de İtalya'da yapılan, 73.84 metrelik Paşabahçe vapuru, 618 Sayılı Limanlar Kanunu'nun 7'nci maddesi uyarınca, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında açık teklif usulü ile satışı ve sökümü yapılacak. İhale, İstanbul Liman Başkanlığı 3. Kat Toplantı Salonu'nda 4 Kasım 2019 tarihinde saat 16:00'da gerçekleştirilecek.

58 yıl Boğaz'da sefer yaptıktan sonra işlevini kaybeden gemi, 2011'de nikah salonu olarak kullanılmış, daha sonra bakım masrafları karşılanamadığı gerekçesiyle batırılmasına ve dalış sporlarında kullanılmasına karar verilmişti.







Ancak geminin batırılması kararı askıya alınınca İstanbul Liman Başkanlığı Paşabahçe'nin satılarak söküm işlemi gerçekleştirilmesi yönünde adım attı.

Gemi, 2. Dünya Savaşı yıllarında İtalya'da savaş gemisi olarak üretilmiş, sipariş üzerine Türkiye'ye getirilmişti. Bir dönemin Kabataş- Adalar arasında sefer yapan en büyük ve en hızlı gemisiydi.



MUCİZE DE YAŞANMIŞTI

Adına şarkılar yazılan, unutulmaz anılara şahitlik eden Paşabahçe vapuru bir mucizeye de ev sahipliği yapmıştı. 8 Aralık 1972'de Marmara Denizi'nde seyreden vapurda bir doğum olmuş. Heybeliadalı Deniz Yılmazişler Koğacıoğlu, Paşabahçe vapurunda doğan ilk kişi olarak adı vapurun seyir defterine yazılmış.

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