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açıklandı mı? 25 Ekim Cuma reyting listelerinde kim birinci oldu?

Medya gündemini takip eden ve izledikleri dizilerin reyting sıralamalarını merak eden vatandaşlar arama motoru üzerinden ‘ açıklandı mı’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Dizi/program sezonunun neredeyse tam olarak oturması ile birlikte rekabette günden güne artıyor. Peki, 25 Ekim ? Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. Hercai, Arka Sokaklar, Payitaht Abdülhamid gibi sevilen dizilerin ekrana geldiği bu akşamda reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu? Sabah.com.tr olarak biz bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 26.10.2019 11:39
Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Ekim Cuma reyting listelerinde kim birinci oldu?

Güncel reyting sonuçları dizi ve programı yakından takip edenlerin araştırdığı konuların başında geliyor. Cuma günleri ekranlara Hercai, Arka Sokaklar gibi diziler izleyicisiyle buluştu. Dizilerin yakın takipçisi olan vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Reyting sonuçları açıklandı mı' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 25 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Hercai, Arka Sokaklar reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 25 EKİM REYTİNG SIRALAMASI

Medya gündemini takip eden vatandaşlar tarafından reyting sonuçları gün aşırı araştırılıyor. Haberimizin içerisinden 25 Ekim reyting sonuçlarına ulaşabilirsiniz…

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Ekim Cuma reyting listelerinde kim birinci oldu?
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