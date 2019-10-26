Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Ekim Cuma reyting listelerinde kim birinci oldu?

Güncel reyting sonuçları dizi ve programı yakından takip edenlerin araştırdığı konuların başında geliyor. Cuma günleri ekranlara Hercai, Arka Sokaklar gibi diziler izleyicisiyle buluştu. Dizilerin yakın takipçisi olan vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Reyting sonuçları açıklandı mı' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 25 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Hercai, Arka Sokaklar reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 25 EKİM REYTİNG SIRALAMASI

Medya gündemini takip eden vatandaşlar tarafından reyting sonuçları gün aşırı araştırılıyor. Haberimizin içerisinden 25 Ekim reyting sonuçlarına ulaşabilirsiniz…