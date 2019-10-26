Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haberi: Aleyna'nın ölümüne neden olmuşlardı! 2 yıl hapis cezasına itiraz geldi...

Son dakika haberi: Aleyna'nın ölümüne neden olmuşlardı! 2 yıl hapis cezasına itiraz geldi...

17 yaşındaki 'ın ölümüne sebep olan otomobil sürücüsü 'ya yıl hapis cezası verilmişti; son dakika haberine göre Aleyna'nın babası Şahimerdan Budanır; sanık Hakan Kara'nın 29 gün cezaevinde kaldığını belirterek karara itiraz edeceklerini söyledi! Beyin ölümü gerçekleşen Aleyna, organlarıyla hastalara umut oldu...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.10.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 11:32
Son dakika haberi: Aleyna'nın ölümüne neden olmuşlardı! 2 yıl hapis cezasına itiraz geldi...
2 yıl hapis cezasına itiraz geldi! Son dakika haberine göre; 17 yaşındaki Aleyna'nın ölümüne ilişkin suçlu olduğu tespit edilen 19 yaşındaki 'ya verilen 2 yıllık hapis cezasına itiraz edilecek. Talihsiz olan Antalya'da yaşandı. Döşemealtı Halil Akyüz Anadolu Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi ; okul harçlığını çıkarmak için çamaşırhanede çalışıyordu.
Burdur- Antalya yolu üzerindeki çamaşırhaneden 16 Ağustos 2017 günü saat 08.00 sıralarında çıkıp, servise bindi. Antalya yönünde giden servis sürücüsü Mahmut Y., iddiaya göre Aleyna Hatun'u yan yola girmeden ana yol üzerinde indirdi. Yolun karşısına geçmek isteyen genç kıza, Hakan Kara yönetimindeki 07 FC 645 plakalı otomobil çarptı...
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Aleyna'nın ölümüne neden olmuşlardı! 2 yıl hapis cezasına itiraz geldi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN