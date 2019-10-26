Son dakika haberi: Aleyna'nın ölümüne neden olmuşlardı! 2 yıl hapis cezasına itiraz geldi...

2 yıl hapis cezasına itiraz geldi! Son dakika haberine göre; 17 yaşındaki Aleyna'nın ölümüne ilişkin suçlu olduğu tespit edilen 19 yaşındaki Hakan Kara
'ya verilen 2 yıllık hapis cezasına itiraz edilecek. Talihsiz olan Antalya'da yaşandı. Döşemealtı Halil Akyüz Anadolu Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi Aleyna Hatun Budanır
; okul harçlığını çıkarmak için çamaşırhanede çalışıyordu.
Burdur- Antalya yolu üzerindeki çamaşırhaneden 16 Ağustos 2017 günü saat 08.00 sıralarında çıkıp, servise bindi. Antalya yönünde giden servis sürücüsü Mahmut Y., iddiaya göre Aleyna Hatun'u yan yola girmeden ana yol üzerinde indirdi. Yolun karşısına geçmek isteyen genç kıza, Hakan Kara yönetimindeki 07 FC 645 plakalı otomobil çarptı...