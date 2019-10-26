SON DAKİKA! İstanbul depremi ile ilgili İTÜ’lü profesörden son dakika açıklaması! En ağır hasarı İzmit, İstanbul, Yalova ve Bursa alacak

Beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili İTÜ'lü profesörden son dakika açıklaması geldi! İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Cenk Yaltırak, 5.8 büyüklüğündeki Silivri depreminin modelleme verilerini Milliyet ile paylaştı. Tarihsel depremlerin ivme değerleri ile son sarsıntının verilerini karşılaştıran Prof.Dr. Yaltırak "Ortada üç fay haritası var. Birincisi İstanbul önlerinden başlayan ve Gaziköy açıklarında sona eren tek fay. İkincisi bu tek fayı ikiye bölen, Batı kısmının Orta Marmara'ya kadar 1912'de kırıldığını öne süren ve sadece Marmara Ereğlisi doğusu ile tarihi yarımadanın açıklarına gelen ikili model. Üçüncüsü ise bizim Marmara Denizi'nde toplanmış neredeyse tüm verileri kullanarak yaptığımız dört parçalı model. Elimizdeki çok kapsamlı sismik kesitlerde fayları haritaladık. Eğer günümüzde kırılma, 1509 depreminin olduğu faydan başlarsa deprem 7.6, 1754 parçasında olursa 7.1 ve 1766 parçasında olursa 7.4 büyüklüğünde deprem meydana gelir.

UYARILARI ART ARDA SIRALADI!

2019 ve sonrası için deprem olasılığı tarihsel çerçeveye göre yüzde 90'ı geçmiş durumda. Marmara Denizi içinde 240 ile 500 yıl arası kırılmayan 4 fay parçası bulunuyor. Bunlardan en riskli olanı ve kırılmasını öngördüğümüz fay hattı Osmangazi Köprüsü'nün olduğu yerden başlayıp, İmralı Adası kuzeyine uzanan 110 km'lik 7.6 büyüklüğüne ulaşma potansiyeli olan Doğu Marmara hattı. Bize göre kırılma Doğu Marmara segmenti üzerinde olacak. Bu durumda, İzmit Körfezi, İstanbul, Yalova, Bursa illerinde ağır hasarlar oluşur" değerlendirmesini yaptı. Prof. Dr. Yaltırak uyarılarını şöyle sıraladı: