Telefonlar evde akıllar derste

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Edirne'de okullarda Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Araçları Yönergesi uyarınca öğrenciler cep telefonu kullanamayacak. Velilere gönderilen mesajda 28 Ekim Pazartesi gününden itibaren çocukların okula cep telefonu getirmelerinin yasak olduğu, iletişimlerde okul telefonunun aranabileceği kaydedildi. Veli Seval Kaba, gazetecilere yaptığı açıklamada, cep telefonu uygulamasını doğru bulduğunu söyledi. Öğrencilerin sosyal medya yada internette fazla vakit geçirerek derslerine vakit ayırmadığını aktaran Kaba, "Veliler olarak biz yasaklasak da okulda çocuklar bir şekilde kullanıyorlar cep telefonunu. Bence de okulda en azından akıllı telefonlar kullanılmamalıdır. Benim çocuğum da kullanıyor maalesef bağımlılık derecesinde" dedi. Veli Ayşe Durmaz da çocukların okulda telefonu kullanmasını doğru bulmadığını belirterek "Öğrenci kendini derse vermiyor. Derslerine çalışmıyorlar cep telefonu ile oynamaktan" dedi. Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden Elif Naz Amaş ise cep telefonunun okulda öğrencilerin derse odaklanmasını engellediğini söyledi. AA