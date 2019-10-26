Yıllar önce uğradığı cinsel tacizi öğretmeni ortaya çıkardı!

İstanbul'da lise öğrencisinin tacize uğradığını öğrenen öğretmen durumu genç kızın ailesine haber verince gerçek ortaya çıktı.

Olay İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. Bir lisede Rehberlik ve sınıf öğretmeni 15 yaşındaki S.T.'nin 7 yıl önce dayısının oğlu tarafından cinsel istismara uğradığını, kendisi gibi kardeşi N.T.'nin de taciz edildiğini, ancak korktuğu için söyleyemediğini öğrendi.

CİNSEL TACİZİ ÖĞRETMENİ ORTAYA ÇIKARDI

Öğretmen öğrencilerinin anlattıkları karşısında şok geçirdi. Öğrencilerinin henüz oyun çağındayken yaşadığı cinsel istismar sonucu yaşadığı tramvayı hala üzerinden atamadığını tespit eden öğretmenler yaşanan istismarı polise ihbar etti. Aileleriyle birlikte karakola giden mağdur kız çocukları yaşadıkları istismarı anlatarak kuzenleri hakkında şikâyetçi oldu.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Şikâyetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 25 yaşındaki Bünyamin Y., hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulan mağdur kız çocukları yaşadıkları cinsel tacizi psikolog eşliğinde anlattı. İddialar üzerine çalıştığı iş yerinden gözaltına alınarak ifadesi alınan 25 yaşındaki B.A. kuzenlerine cinsel saldırıda bulunmadığını, yanlış anlaşıldığını ileri sürdü.

27 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sonunda B.A. hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Alıkoyma' suçlamaları kapsamında iddianame düzenlendi. İstismarcı kuzen hakkında 27 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.