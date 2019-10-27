10 bin çeşit kitap okurları bekliyor

Esenler Belediyesi tarafında düzenlenen "2. Esenler Kitap Günleri" başladı. Dörtyol Meydanı'ndaki fuar alanında gerçekleştirilen kitap günlerinin açılış kurdelesini; Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve Güvenlik Politikaları Uzmanı ve Yazar Mete Yarar kesti. Açılışın ardından Başkan Göksu, fuardaki tüm standı gezdi. Daha sonra Güvenlik Politikaları Uzmanı ve Yazar Mete Yarar'ın söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirildi. Yarar, Esenlerli kitapseverlerle bir araya geldi. Soru-cevap bölümünün ardından Yarar, okuyucuları için kitaplarını imzaladı.





3 KASIM'A KADAR AÇIK

40 yayınevi, 20 yazar ve 10 bin çeşit kitaba ev sahipliği yapan "2. Esenler Kitap Günleri" ile Esenler halkı kitaplarla iç içe olacak. Farklı günlerde önemli yazarların da katılacağı etkinlikte Esenler halkına yazarların kitap imza günleri sunulacak. "2. Esenler Kitap Günleri" her gün 10-21 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Uygun ve indirimli fiyatlara kitapların satılacağı etkinlik, 3 Kasım Pazar günü son bulacak.