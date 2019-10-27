27 yıldır havalimanında yaşıyor! Hiç uçağa binmemiş...

Atatürk Havalimanı için "Anılarla dolu evim elimden gitti" diyen Tepeli, Sabiha Gökçen Havalimanı'na alışmaya çalışıyor.



Bursa Gemlik'teki ailesinin yanından 27 yıl önce ayrılıp çalışmak için İstanbul'a gelen Bayram Tepeli, bir temizlik firmasında işe girdi. Sonra patronunun isteğiyle temizlik işleri için Atatürk Havalimanı'nda çalışmaya başladı. Sol bacağındaki damar tıkanıklığı yüzünden işini bırakan Tepeli, Atatürk Havalimanı'ndan ise kopamadı. Çalışanların "Bayram Amca" dediği Tepeli, herkesin desteğiyle 27 yıl Atatürk Havalimanı'nda yaşadı. Ama 5 Nisan'da Atatürk Havalimanı'nın yeni yerine taşınmasıyla buradan ayrılmak zorunda kaldı.



'KALBİM DURACAKTI'



Milliyet, Atatürk Havalimanı'nın sivil uçuşlara kapatılmasının ardından ortadan kaybolan Bayram Tepeli'nin (53) izini sürdü. Tepeli'nin altı aydır Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kaldığı ortaya çıktı. Tepeli, Atatürk Havalimanı'ndaki anılarını, yeni yuvasını ve yaşadıklarını Milliyet'e anlattı. Yeni mekanı Sabiha Gökçen Havalimanı'na alışmakta zorlandığını, Atatürk Havalimanı'nı unutamadığını belirten Tepeli şunları anlattı: "Atatürk Havalimanı'nın kapanacağını duyduğumda kalbim duracak gibi oldu. Çünkü evimden ayrılacaktım. Anlatılmaz yaşanılır denilir ya öyle bir hayat benimkisi. Atatürk Havalimanı kapatılınca çok üzüldüm. Çünkü evim ellerimden gitti, bir süre sonra orayı ziyaret ettiğimde, etrafta kimseyi göremeyince içim çok sızladı."

'BEN ÇOK TEMİZİM'



"Havalimanında etrafımı kirletmiyorum, çok temizim. Bir yere girmeden önce ve sonra orayı temizlerim. Ayda dört kez hamama giderim, duş alır, kese yaptırırım. Sabah alarm kurduğum saatimle 07.00'de kalkarım. Hava yağmurlu ise havalimanından dışarı çıkmam, güzelse harçlığımı aldığım kişilere ve esnafa uğrarım. Gün içinde İstanbul'u gezerim sonra Sabiha Gökçen'e gelirim. Hayatımın film olmasını isterim. O havalimanından ne müdürler, ne amirler, milyonlarca yolcu geldi geçti ama ben kalıcı oldum."



Ünlülerle anılar



"Bir gün Bülent Ecevit, Atatürk Havalimanı'ndan geçerken yanına yaklaşıp, 'Başkanım senin bana yardımın dokundu. Okuma yazma bilmiyordum, sizin partinizin üyelerinden okuma-yazma öğrenmem için kalem, defter, silgi ve kitap istedim. Hemen ihtiyacımı karşıladılar' dedim. Ecevit de 'Aferin iyi yapmışlar' dedi. Havalimanında Hülya Avşar, Kadir İnanır, İbrahim Erkal, Hakan Taşıyan ve daha nice ünlü ile konuştum. Bana harçlık verdiler."



HİÇ UÇAĞA BİNMEMİŞ



Atatürk Havalimanı'nda 27 yıl yatan ama hayatında hiç uçağa binmeyen Bayram Tepeli, "Yükseklik korkumdan dolayı uçağa binemiyorum. Atatürk Havalimanı'nda uçakları seyrederdim. Ama Sabiha Gökçen Havalimanı'nda böyle bir şansım yok. İstanbul Havalimanı'nı da ziyaret etmek istiyorum" dedi.





YEMEKLER İKRAM

Atatürk Havalimanı'nda 27 yıl yatan ama hayatında hiç uçağa binmeyen Bayram Tepeli, "Yükseklik korkumdan dolayı uçağa binemiyorum. Atatürk Havalimanı'nda uçakları seyrederdim. Ama Sabiha Gökçen Havalimanı'nda böyle bir şansım yok. İstanbul Havalimanı'nı da ziyaret etmek istiyorum" dedi.

YATMADAN ÖNCE KOLTUKLARI SİLİYOR

Bayram Tepeli, her akşam Sabiha Gökçen Havalimanı İç Hatlar Gelen Yolcular çıkışında bulunan koltukların üzerinde yatıyor. Akşam 23.00'te havalimanına giriş yapan Tepeli, yatacağı koltukların üzerini ıslak mendille iyice temizliyor. Sonra terliklerini çıkarıp poşete koyuyor. Poşetteki terliklerini yastık olarak kullanıyor. Tepeli'nin yanından ayırmadığı çalar saati onu her sabah 07.00'de uyandırıyor.

Milliyet