28 Ekim’de PTT açık mı? 28 Ekim ve 29 Ekim’de PTT ve kargolar açık mı, çalışıyor mu?

PTT ve bankalarda işleri olan vatandaşlar 28 Ekim ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı açık mı? sorusu, merakla araştırılmaya başlandı. Kargo göndermek isteyenler ile PTT'de işi olanlar, iki kurumun çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Geçtiğimiz senelerde devlet kurumları ile birlikte özel kurumlar 28 Ekim günü öğleye kadar yarım gün hizmet veriyordu. Peki Pazartesi 28 Ekim'de PTT açık mı? Resmi daire ve kurumlar öğleden sonra açık olacak mı? 28 Ekim ve 29 Ekim'de PTT ve kargolar açık mı, çalışıyor mu? İşte merak edilen soruların yanıtları

28 EKİM'DE PTT AÇIK MI? KARGO AÇIK MI?

28 Ekim Pazartesi günü PTT yarım gün açık kalacak. PTT, öğleden sonra hizmet vermeyecek. Yine aynı şekilde kargo şirketleri 28 Ekim günü yani bugün öğlene kadar hizmet verecek.