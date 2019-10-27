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28 Ekim’de ? 28 Ekim ve 29 Ekim’de ve kargolar açık mı, çalışıyor mu?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle devlet kurumları ve özel şirketler resmi tatil oluyor. ve kargoda işleri olan vatandaşlar ise merakla ‘’ 28 Ekim ve 29 Ekim’de PTT ve kargolar açık mı, çalışıyor mu?’’ sorusuna arama motorundan yanıt arıyor. Pazartesi günü birçok kurum ve kuruluş yarım günü tatil olması sebebiyle PTT ve kargo göndermek isteyenler çalışma(mesai) saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 28 Ekim ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kargo ve olacak? İşte, PTT ve kargo çalışma saatleri!

Giriş Tarihi: 28.10.2019 07:51
28 Ekim’de PTT açık mı? 28 Ekim ve 29 Ekim’de PTT ve kargolar açık mı, çalışıyor mu?

ve bankalarda işleri olan vatandaşlar 28 Ekim ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı açık mı? sorusu, merakla araştırılmaya başlandı. Kargo göndermek isteyenler ile PTT'de işi olanlar, iki kurumun çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Geçtiğimiz senelerde devlet kurumları ile birlikte özel kurumlar 28 Ekim günü öğleye kadar yarım gün hizmet veriyordu. Peki Pazartesi 28 Ekim'de ? Resmi daire ve kurumlar öğleden sonra açık olacak mı? 28 Ekim ve 29 Ekim'de PTT ve kargolar açık mı, çalışıyor mu? İşte merak edilen soruların yanıtları

28 EKİM'DE PTT AÇIK MI? KARGO AÇIK MI?

28 Ekim Pazartesi günü PTT yarım gün açık kalacak. PTT, öğleden sonra hizmet vermeyecek. Yine aynı şekilde kargo şirketleri 28 Ekim günü yani bugün öğlene kadar hizmet verecek.

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28 Ekim’de PTT açık mı? 28 Ekim ve 29 Ekim’de PTT ve kargolar açık mı, çalışıyor mu?
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