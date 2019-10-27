29 Ekim'de toplu taşımalar ücretsiz mi olacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ve 28 Ekim'de otobüs, metro ve metrobüs ücretsiz mı?

29 Ekim'de toplu taşımalar ücretsiz mi olacak sorusu araştırılmaya başlandı. 29 Ekim tam gün 28 Ekim ise yarım gün resmi tatil olarak ilan edilmişti. 96 yıldır törenlerle kutlanan bu anlamlı günde toplu taşıma kullanacak olan binlerce vatandaş araştırmaya başladı. Peki, 29 Ekim'de toplu taşımalar ücretsiz mi? 28-29 Ekim'de otobüsler bedava mı olacak?

29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılını görkemli törenlerle kutlamaya hazırlanan İBB, bu milli bayramda toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesini kararlaştırdı.

Ekim ayı toplantılarının ikinci birleşimini Saraçhane belediye binasında gerçekleştiren İBB Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini onayladı. Karar meclis üyelerinin oy birliğiyle alındı.



Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek. Ücret bedellerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden karşılanacak.

Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.