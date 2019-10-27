Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Ağrı'da tır şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

'da tır şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde kontrolden çıkan tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.10.2019 06:52 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 06:53
Ağrı'da tır şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Van'dan Ağrı istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen yabancı plakalı pimapen yüklü tır, Tendürek Geçidi'nin Somkaya köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, kimliği belirlenemeyen bir kişi öldü, İran uyruklu Mohammad Gaffari (32) ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma Asayiş Komando, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Gaffari, ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden kişinin cesedi ise hastane morguna kaldırıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ağrı'da tır şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN