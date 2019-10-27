Ak Parti yaptı chp açtı

Eyüpsultan Kemerburgaz Mevkisi'nde bulunan ve 5 milyon 526 bin metrekareden oluşan Kemerburgaz Uluslararası Kent Ormanı'nın 1 milyon 500 bin metrekarelik bölümü dün halka açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hazırlattığı davet afişlerinde, AK Partili belediyenin 6 yıl önce başlattığı projeyi sahiplenmiş, "İmara değil halka açıyoruz" diyerek de daha önce bu alan imara açılmak isteniyormuş gibi göstermişti. Tepkiler üzerine İmamoğlu, yaptığı açılış konuşmasında çark etti ve "Sloganımıza takılmışlar. Ya biz yaptık demedik ki, açıyoruz dedik. Halkımıza açıyoruz. Yapanlara da teşekkür ettik" dedi.

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