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Alman polisinden küstah hareket! Önce darp ettiler sonra...

Türk vatandaşı İrfan Ayaş iddiasına göre Cumartesi günü sabah yerel saatle 08.00’de Alman polisleri tarafından öldüresiye darp edildi. Şuan hastanede tedavi altına alınan Ayaş, darp edilmesinin ardından yarı baygın halde sokağa bırakıldığını iddia etti. İşte haberin diğer detayları...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.10.2019 15:37 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019 15:49
Alman polisinden küstah hareket! Önce darp ettiler sonra...

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Duisburg şehrinde polis, bir Türk vatandaşını darp ettikten sonra sokağa bıraktı.
Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Duisburg şehrinde polis, İrfan Ayaş'ı darp ettikten sonra sokağa bıraktı. Ayaş, hastanede tedavi altına alındı.

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

İrfan Ayaş'ın iddialarına göre, Duisburg Bruckhausen'de çıkan bir kavgaya müdahale eden polisler Ayaş'ı Duisburg merkez karakoluna götürerek saatlerce darp etti. Beş polis tarafından kelepçeli vaziyette elbiseleri çıkarılarak coplanan, her tarafı darp edilen, kafası yarılan, elmacık kemiği ve kolu kırılarak saatlerce darp edilen Ayaş, Cumartesi günü sabah yerel saatle 08.00'de yarı baygın vaziyette sokağa bırakıldı.
Bruckhausen'e gelen Ayaş, arkadaşlarınca çağrılan ambulansla Duisburg Hamborn'daki hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Ayaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

"SUÇU NE OLURSA OLSUN..."

Duisburg DİTİB Bruckhausen Yıldırım Beyazıt Camii Derneği Başkanı Yaşar Durmuş polisin şiddetini kınadı. Durmuş, "Suçu ne olursa olsun polis karakolunda yapılan bu şiddet ve işkenceyi kınıyor ve protesto ediyoruz. Bütün imkan ve gücümüzle mağdur insanımızın yanında olduğumuzu ve bu insan hakları ihlallerine karşı bedeli ne olursa olsun Anayasal her türlü hukuki, sosyal ve siyasi mücadeleyi vereceğimizi ilan ediyoruz" dedi.

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Alman polisinden küstah hareket! Önce darp ettiler sonra...
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