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Cep telefonundan geçici kör oldu

Giriş Tarihi: 27.10.2019
Cep telefonundan geçici kör oldu
Yapılan birçok araştırmada aşırı cep telefonu kullanımının zararları ortaya konuyor. Çin'de yaşanan bir olayda ise bir kişi cep telefonunda çok fazla oyun oynadıktan sonra geçici körlük yaşadı. Ülkenin Xi'an kentinde gerçekleşen olayda ismi sadece Wang olarak açıklanan kişinin bir gözünde geçici görme sorunu yaşadığı belirtildi. Doktorlar yaşanan olayı 'göz felci' şeklinde tanımlandırdı. Wang isimli hastayı tedavi eden Doktor Lei Tao, aşırı telefon kullanımına bağlı olarak her ay 20 kişinin geçici göz felci rahatsızlığından hastanelerine başvurduğunu kaydetti. DIŞ HABERLER
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Cep telefonundan geçici kör oldu
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