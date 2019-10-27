Deprem anında araçtaysanız Bunlara Dikkat

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Son dönemde yaşanan artçı depremler alınması gereken güvenlik önlemlerini bir kez daha akla getirdi. Olası deprem anında pek çok kişi arabasına atlayıp yola çıkıyor veya araçta sürüş halindeyken depreme yakalanıyor. Peki deprem anında araba kullanırken ne yapmalı, nasıl hareket etmeli? Aloparca. com'un Kurucusu Ebru Özülkü, depreme araçta yakalanma ihtimaline karşı dikkat edilmesi gerekenler hakkında önemli bilgiler veriyor.Deprem anında trafikte olan sürücülerin ilk olarak yavaşça sağa yanaşarak motoru durdurmaları, kontak anahtarını yerinde bırakarak, kapıları kilitlemeden çıkmaları gerektiğini belirten Ebru Özülkü, "Bu sürücünün zarar görmesi durumda aracın trafiği engellememesi için alınması gereken ilk tedbirdir. Ayrıca aracı bıraktığınız yer de çok önemli. Ağaç, köprü altı, direk gibi yıkılma ihtimali olan yerlerde durulmaması gerekiyor" diyor. Özellikle trafik yoğunluğu ve kaza oranı fazla olan İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde oluşturulan deprem ve acil durum yollarının gereksiz yere işgal edilmemesi gerektiğinin de altını çizen Özülkü, evlerde mutlaka bulunması gereken deprem çantasının araç içinde de olması gerektiğini belirtirken, çanta içerisinde yer alması gerekenleri şöyle sıralıyor:Çanta içerisinde öncelikle bir veya birkaç tane battaniye olmalıAyrıca araçta mümkünse ailenize uygun bir çadır olmasında fayda varDüdük ve fener mutlaka araçtaki çantamızda bulunmalı. Fener pilli ise yedek pil, şarjlı ise mutlaka bir şarj ünitesi yanınızda olmalıKullanabileceğiniz kadar kıyafet bulunmalıBirkaç gün yetebilecek kadar, konserve veya türevi yiyecek olması da önemliDeprem çantasının olmazsa olmazı ilk yardım seti içerisinde; yara bandı, gazlı bez, makas, eldiven, batikon, oksijenli su gibi bir takım tıbbi malzemeler olmalıBazı durumlarda sinyaller alınmadığı için iletişim sağlamak ve haber almak güçleşebilir, bunun için küçük bir cep radyosu da çantada bulunabilirAyrıca imkan dahilinde çanta içerisinde telsiz de olmasında fayda var