BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin metropol şehri İstanbul'da yaşanan son depremin ardından korku dolu anlar yaşandı. Uzmanlardan ise deprem öncesi ve sonrası yapmamız gerekenler konusunda peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Küçük ve büyük hissedilen depremlerin ardından acil olarak yapılması gerekenler madde madde haberimizde derlendi. İşte deprem anında yapılması gerekenler…Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir. Kesinlikle panik yapılmamalıdır. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır. Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Güvenli bir yer bulup, diz üstü çök. Başını ve enseni koruyacak şekilde kapan, düşmemek için sabit bir yere tutun. Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşma. Diğer tedbirler ise şöyle...Balkona çıkılmamalıdır.Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanaları kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde Çök-Kapan-Tutun hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.Deprem anında ne yapmalıyız? İşte deprem anında yapılması gerekenler!Enerji hatları ve direklerinden, ağaçlardan, diğer binalardan ve duvar diplerinden uzaklaşılmalıdır. Açık arazide çömelerek etraftan gelen tehlikelere karşı hazırlıklı olunmalıdır.Toprak kayması olabilecek, taş veya kaya düşebilecek yamaç altlarında bulunulmamalıdır. Böyle bir ortamda bulunuluyorsa seri şekilde güvenli bir ortama geçilmelidir.Binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları ve sıvalara karşı tedbirli olunmalıdır.Toprak altındaki kanalizasyon, elektrik ve gaz hatlarından gelecek tehlikelere karşı dikkatli olunmalıdır.Deniz kıyısından uzaklaşılmalıdır.Deprem anında ne yapmalıyız? İşte deprem anında yapılması gerekenler!Gerekmedikçe, kesinlikle metro ve trenden inilmemelidir. Elektriğe kapılabilirsiniz veya diğer hattan gelen başka bir metro yada tren size çarpabilir.Sarsıntı bitinceye kadar metro ya da trenin içinde, sıkıca tutturulmuş askı, korkuluk veya herhangi bir yere tutunmalı, verilen talimatlara uyulmalıdır.