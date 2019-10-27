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Gasp suçlularına operasyon

’nde uyruklu bir kişinin evinden cep telefonun silah kullanarak gasp eden dört şüpheli hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Emniyet mensupları, tespit ettikleri şüphelileri kullandıkları araç içerisinde Sancaktepe İlçesi’nde yakaladı. Suç kayıtları olduğu tespit edilen şüphelilerden Y. T. ve S. A. tutuklandı, E. T. ve A. E. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı

DAMLA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.10.2019 15:56 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019 15:59
Gasp suçlularına operasyon

İstanbul Sancaktepe İlçesi'nde Pakistan uyruklu N. S.'nin (26) ikametinde dört şüpheli silah kullanarak şahsın cep telefonunun gasp etti. Gasp olayı sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Bu çalışma kapsamında, gasp suçunu işleyen şüphelilerin kimler olduğu Emniyet tarafından tespit edildi.

GASP SUÇLUSU DÖRT ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gasp suçlusu şüpheliler E. T. (23) Y. T. (20) S. A. (18) ve A. E. (18) olayda kullandıkları araç ile birlikte Sancaktepe İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet'te yapılan sorgulamalarında, E. T.'nin beş, A. E.'nin altı, Y. T.'nin sekiz, S. A.'nın dört suç kaydının olduğu tespit edildi.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI, İKİ KİŞİ SERBEST KALDI

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E. T. ve A. E. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Y. T. ve S. A. isimli şüpheliler ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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Gasp suçlularına operasyon
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