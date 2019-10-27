Gonca’nın çığlığı: Beni öldürecek

Antalya'da 5 yıldızlı otelde çalışan Gonca Sadıklı, 2014 yılında Belek turizm merkezinde deri mağazasında çalışan İbrahim E. ile tanıştı. Yaklaşık bir yılın sonunda ikili, dini nikâh yaparak birlikte yaşamaya başladı. Ölen eşinden 3 kızı olan İbrahim E., Gonca Sadıklı'nın erkek çocuk doğurmasını istedi. Evliliklerinin ikinci ayında hamile kalan Gonca Sadıklı, heyecanla bebeğin cinsiyetinin belli olmasını bekledi.

İddiaya göre alkol ve kumar alışkanlığı bulunan İbrahim E., bebeğin cinsiyetinin kız olduğunun ortaya çıkmasıyla genç kadına şiddet uygulamaya başladı. Hamileliğinin 8'inci ayında gördüğü şiddet nedeniyle bebek öldü. 4 kez uzaklaştırma kararı çıkartan ve her seferinde sürenin dolması üzerine ölümle burun buruna gelen Sadıklı, 6 Ekim'de yine şiddet gördü. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Sadıklı ameliyat edildi, başına 28 dikiş atıldı. Sevgilisine yine bir ay uzaklaştırma kararı verildi. İbrahim E.'nin eski kız arkadaşına uyguladığı şiddet nedeniyle yaklaşık 4 yıl hapis yattığını ve denetimli serbestlikten yararlanarak, tahliye olduğunu belirten Sadıklı, "Benim ve ailemin can güvenliği yok" dedi.