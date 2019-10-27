Gönlüyle görenin göze ihtiyacı yok

Havva Elmalı... Çocuk yuvasındayken, koruyucu annesi Selma Engin'in, onu evlat edinmesiyle hayata tutundu. Doğuştan görme engelli16 yaşındaki Elmalı, ülkemizi temsil eden tek görme engelli olarak atletizmde 2'si altın 3 madalya ile dünya şampiyonluğu kazandı. Selma Hanım ile hayatı değişen Havva, özetle şunları söyledi:

GÖNÜL GÖZÜMLE GÖRÜYORUM: Çok acı çektim, ezildim, yoruldum. Selma annem öz annem oldu. Gözlerim yok dedim, 'gönlünle görebilirsin, başarabilirsin' dedi. Bugün bir çift gözüm yok ama o bana göz, el, ayak oldu. O koşu parkurunda hep kahraman ülkem ve aileme için koştum. Tek hayalim dünya şampiyonluğumu Tweti ile kutlayan Sayın cumhurbaşkanımız ile tanışmak.

15'İ ALTIN 20 MADALYA ALDI: 2017'de spora başladım, yaklaşık bir ay sonra ilk yarışıma katıldım ve İzmir'deki bu yarışmada 2 birincilik, 1 ikincilik aldım. 15'i altın olmak üzere toplam 20 madalyam var. Kasım Dubai Dünya Şampiyonası'nda rekor kırarsam, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılabileceğim. Ayrıca 2024'teki Paris Olimpiyatları'nda tüm dünya çapında alanımın rekorunu kırmak, yeni bir rekor kırmak istiyorum. Tüm bunları yaparken Hacettepe Üniversitesi'nde spor dalında okumak istiyorum.



BİR ÇOCUĞUN HAYATINA DOKUNMAK İSTEDİM

Koruyucu Anne Selma Engin: Her şey haftada üç gün destek için gittiğim çocuk yuvasında Havva ile tanışmam ile başladı. Kırılmış, üzülmüş bir çocuktu ve ben ona çok alıştım. Öz çocuklarımdan daha çok sevdim. Havva'nın bir ışık görebilmesi için yıllarca gitmediğim doktor kalmadı. Engelli kızımı hayata kazandırdıktan sonra şimdi tüm ömrümü Havva'ya adadım.

GÖRMEYEN GÖZLERİ

UMUT OLDU: Havva umuduna koştu, hayallerine sarıldı ben de ona bir çift göz olmaya çalıştım. Ölene kadar onun hayalleri için koşmaya, yorulmaya devam edeceğim. İnsanlar çocukları sevsin, yuvalarda yüzlerce çocuk var, bir parça sevgi bekleyen.