İBB satışa çıkardı vatandaş çileden çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeşil alan, park ve deprem toplanma alanlarının tartışıldığı bir zamanda, Beyoğlu Kulaksız'da bulunan, Ayhan Kocaman Parkı bitişiğindeki parseli satış listesine koydu. İBB, 6 Kasım'daki ihale ile satılacak olan üzerinde gecekondu niteliğinde tek katlı bir yapı bulunan 200 metrekarelik arsa için 1 milyon 4 bin 200 TL muhammen bedel belirledi. Bu karara isyan eden semt sakinleri ise arsanın, yanındaki Ayhan Kocaman Parkı'na dahil edilmesini istedi. Semt sakinlerinden Tuğçe Uzun, "Park büyürse çok da avantajlı yer olabilir burası. Çocuklar gelir, burada eğlenir. Çünkü dışarıda normalde çocukları sokağa bırakıyorlar. Sokakta gezmektense buraya çocuklarını getirebilirler" dedi. Zeynep Başsarı ise, arsanın parka dahil edilmesinin güzel alacağını söyleyerek "Parkın büyümesini tabii ki çocuğum için, her çocuk için isterim. Bu çevrede fazla park yok. Çok fazla bina var" diye konuştu. Uzun yıllardır arsadaki evde oturan Mustafa Şen ise arsanın kendilerine satılması için İBB'ye başvurduklarını, 200 bin TL'ye yakın para ödediklerini iddia etti

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