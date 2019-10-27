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'de çöp konteynerinde

'in Konak ilçesinde bir çöp konteynerinde meydana geldi. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.10.2019 05:18 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 05:20
İzmir'de çöp konteynerinde patlama

İzmir'in Konak ilçesinde bir çöp konteynerinde patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Etiler Mahallesi 1270 Sokak'ta patlama sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alıp inceleme yaptı. Bölgeye sevk edilen bomba imha ekipleri çöp konteynerinde inceleme yaptı. Patlamanın ses bombası olduğu tahmin ediliyor.

Polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı, olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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İzmir'de çöp konteynerinde patlama
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