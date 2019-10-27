Kadınların silahlı kavgası: 2 ölü

Adıyaman'da, iki kadın arasında çıkan silahlı kavgada, yaşanan arbede sonucu tüfeğin ateş almasıyla Songül Önemli ve Cansu Güven hayatını kaybetti. Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boş bir arazide karşılaşan Songül Önemli ile Cansu Güven arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Songül Önemli, yanında getirdiği tüfeği Cansu Güven'e doğrulttu. Güven'in, tüfeği almak isterken yaşanan arbede de her iki kadın ateş alan tüfekten çıkan saçmalara yaralandı. Güven olay yerinde Önemli ise hastanede öldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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