Kaynanaya uzaklaştırma!

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yaşındaki Melike S., kendisine bıçak çektiğini iddia ettiği eşi Ümit S.'nin üvey annesi hakkında hem savcılığa başvurdu hem de Aile Mahkemesi'nden tedbir talebinde bulundu. Eşinin ailesinin kendisini tehdit ve hakaret ettiğini belirten gelin Melike, 'Sen nasıl olur da beni şikayet edersin. Seni çeker vururum. Er ya da geç öleceksin' şeklinde sözler sarf ediyor. Can güvenliğimden endişeliyim. Çocuklarım da yaşanan bu kavgaya tanıklık etmektedir. Onların da psikolojisi bozulmaktadır' dedi. İstanbul Aile Mahkemesi gelin Melike'nin tedbir talebini kabul ederek, üvey kaynanasının 1 ay boyunca kendisine ve çocuklarına yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine, küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunmamasına hükmetti.