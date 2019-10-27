Kitap satışıyla hayvan SGK’sı oldular

BUGÜN NELER OLDU

Çocukluk yıllarında yabancı bir kanalda hayranlıkla takip ettikleri 'Animal Rescue' programından etkilenen Şirin-Umut Kısa çifti, sokak hayvanları için bir adım attı. Sola Unitas adlı yayınevinin sahibi olan çift, kitapkoala.com adlı e-ticaret sitesini kurdu. Çift, site sayesinde kitap satıyor ve kitap satışından gelen kazancı sokak hayvanlarının tedavi masraflarına harcıyor. Bağış kabul edilmeyen sitede 'askıda kitap' uygulamasıyla da Türkiye'nin her yerindeki ihtiyaç sahibi okula binlerce kitap gönderiliyor. Şirin Kısa "Bir çeşit SGK gibiyiz. Hayvan SGK'sı. Sonraki hedefimiz ise kendi barınağımıza, kendi veterinerimize ve kendi ambulansımıza sahip olmak" dedi.