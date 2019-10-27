Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kuvvetli yağış uyarısı! 28 Ekim bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumuna göre yurdumuzda kuvvetli sağanak yağışlar etkisini gösterecek. MGM'nin güncel sitesinde İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il hava durumu raporu yayınlandı. Ekim ayının son günlerini yaşadığımız şu günlerde vatandaşlar dışarı çıkmadan önce '' Bugün hava nasıl olacak?'' sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. Haberimizde, Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporuna ve il il sıcaklık değerlerine bakabilir, hava durumuna ilişkin son dakika bilgilerini okuyabilirsiniz.

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI (28 EKİM PAZARTESİ)

Haberimizin devamında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni haftaya ilişkin yayınlanan raporu ve il il sıcak değerlerini bulabilirsiniz.