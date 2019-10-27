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Nikahın ardından 100 kilometre pedal çevirdiler

Bisiklet tutkunu Volkan ve çifti, Bursa'da dünyaevine girmelerinin ardından bisikletle pedal çevirerek ilk kez tanıştıkları Bilecik'e geldi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.10.2019 18:56 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019 18:57

Bilecik'te yaşayan 33 yaşındaki Volkan Gür ile Bursa'da yaşayan 31 yaşındaki Rabia Gür, geçen yıl Bilecik'in Pelitözü Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte tanıştı.

Birlikteliklerini evlenme kararıyla taçlandıran çiftin nikahı Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kıyıldı. Nikahın ardından bisikletle Bilecik'e gitmeye karar veren Gür Çifti, yaklaşık 5,5 saatlik yolculuğun ardından kente ulaştı.

Pelitözü Mahallesi'nde bisiklet grubu, ailesi ve yakınları tarafından karşılanan Gür çifti, sağ salim geldikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Volkan Gür, geçen yıl Bilecik'teki bir organizasyonda Rabia'nın kalbini çaldığını belirterek, ''Yol inişli çıkışlıydı, 5,5 saatte geldik. Çok mutluyum, memleketimdeyim.'' dedi.

Gelin Rabia Gür de Bilecik'e böyle geleceğini hiç düşünmediğini kaydederek, çok mutlu olduğunu ifade etti.

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Nikahın ardından 100 kilometre pedal çevirdiler
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