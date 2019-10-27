Öldürüp dayısının bahçesine gömdü

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BAKIRKÖY'DE, Ali Malkara sevgilisini taciz ettiğini ileri sürdüğü Hüseyin Seyman'ı (85) geçtiğimiz pazar günü piknik bahanesiyle Silivri'de dayısının evinin yanındaki bahçeye götürdü. Burada Seyman'ı başından tabancayla vurarak öldüren Malkara, Seyman'ın cesedini bahçeye kazdığı çukura gömdü.Yaşlı adamdan haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. İnceleme başlatan polis, Seyman'ın Ali Malkara ile birlikte bindiği aracın görüntüsüne ulaştı. Gözaltına alınan Ali Malkara suçunu itiraf ederek, Silivri'de Seyman'ı gömdüğü yeri gösterdi. Şüpheli sevkedildiği adliyede tutuklandı.