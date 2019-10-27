Son dakika: Akdeniz’de korkutan deprem! AFAD’dan açıklama geldi! İşte son depremler listesi

Akdeniz'de saat 04.59 sularında 3.6 büyüklüğünde deprem son dakika olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi 04.59 civarında meydana gelen depremin 5.0 derinliğinde olduğu duyuruldu. Depremde can ve mal kaybının yaşanıp yaşanmadığı henüz bilinmezken, çevredeki panik etkisi sürüyor. İşte son dakika haberinin detayları…

AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM! AFAD VE KANDİLLİ DUYURDU

Son dönemde İstanbul, Ege, Doğu Anadolu'da yaşanan depremlerin ardından Akdeniz'de de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ile ilgili detayları haberimizin içerisinden takip edebilir, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine ulaşabilirsiniz…