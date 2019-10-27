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: ’de korkutan ! ’dan açıklama geldi! İşte

Türkiye’de yaşanan depremler vatandaşları korkutmaya devam ediyor. Ajanslardan gelen haberine göre ’de oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama da Akdeniz’de 3.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem ’da hissedildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 27.10.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019 10:19
Son dakika: Akdeniz’de korkutan deprem! AFAD’dan açıklama geldi! İşte son depremler listesi

'de saat 04.59 sularında 3.6 büyüklüğünde olarak duyuruldu. 04.59 civarında meydana gelen depremin 5.0 derinliğinde olduğu duyuruldu. Depremde can ve mal kaybının yaşanıp yaşanmadığı henüz bilinmezken, çevredeki panik etkisi sürüyor. İşte son dakika haberinin detayları…

AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM! AFAD VE KANDİLLİ DUYURDU

Son dönemde İstanbul, Ege, Doğu Anadolu'da yaşanan depremlerin ardından Akdeniz'de de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ile ilgili detayları haberimizin içerisinden takip edebilir, Kandilli Rasathanesi ve son depremler listesine ulaşabilirsiniz…

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Son dakika: Akdeniz’de korkutan deprem! AFAD’dan açıklama geldi! İşte son depremler listesi
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