Türkiye depremde 6’ıncı sırada

BUGÜN NELER OLDU

JAPON deprem uzmanı Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki Türkiye'de beklenen en büyük deprem 8-8.5 büyüklüğünde olmasının ön görüldüğünü söyledi. Türkiye'nin dünyada 6. sırada, metrekare başına 17. sırada deprem ülkesi olduğunu ancak depremdeki ölümlerde ise 3. sırada olduğunu söyledi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İnşaat Mühendisleri Topluluğu tarafından düzenlenen 'Depreme Hazır mıyız' konulu konferans NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Üniversitenin inşaat mühendisliği ile mimarlık bölümü öğrencilerinin katıldığı konferansta konuşmacı olarak ise İnşaat Yüksek Mühendisi Cevdet Şentürk ile deprem uzmanı yüksek mimar inşaat yüksek mühendisi Yoshinori Moriwaki katıldılar. Dünyanın en uzun asma köprüsü olan Japonya'nın Akashi-Kaikyo köprüsünün de yapımında görev almış olan Moriwaki; "Cumhuriyetin yüzüncü yılında 2023'de, Çanakkale'de 2023 metrelik bir köprü tamamlanacak. Böylece dünya rekoru Türkiye'ye geçeçek. Japonya ve Türkiye'nin benzer yanları ile farklarını da anlatan Moriwaki, "Japonya 4 tane ada ülkesi. Biz de düz yer yok ada var, dağ var. Mecburen gökdelen yapmak zorundayız. Türkiye ise geniş ve düz arazilere sahip. Dolayısıyla sizde metrekarede bir kişi varsa biz de dört kişi var. Ama sizde herkes İstanbul, Ankara, İzmir'de toplanıyor ve gökdelen yapıyorsunuz. Aslında Konya civarında çok düz yerler var" dedi.Türkiye'de 6 tane deprem plakası olduğunu da kaydeden Moriwaki, "Bunların hareketleri ayrı ayrı. Sizin ki Nepal, Himalaya taraflarından başlıyor. Gürcistan'dan geliyor. Yunanistan, İtalya ve İspanya'ya gidiyor bu Kuzey Anadolu Fay Hattı. Burası en fazla 8 veya 8.5'e kadar. Mesela bizimki Güney Amerika'nın Çin'den başlıyor. Amerika'ya gidiyor. Sonra Alaska, Japonya, Filipinler ve Tayvan'a gidiyor. Bu hatta 9 veya 9.5 çok büyük deprem bekleniyor. Siz bizden biraz daha şanslısınız" dedi. 'Japonya mı deprem ülkesi Türkiye mi' sorusunun çok sorulduğunu da sözlerine ekleyen Moriwaki, "Ben bunu araştırdım. Büyüklüğü 5.5 üzerinde olan depremler orta seviye deprem olarak kabul edilir. Geçen sefer Silivri'de meydana gelen deprem orta seviye bir depremdi ama Japonya'ya göre normal. Şimdiye kadar Türkiye'de en büyük deprem 7.9'luk Erzincan depremi oldu. Japonya'da 9 şiddetinde deprem oldu. Deprem şiddetinin 1 artması demek 32 kat büyüklük demek. Türkiye olarak siz bizden daha şanslısınız. Ama maalesef, depremde ölü sayısına bakıldığı zaman aniden Türkiye dünyada üçüncü oluyor" şeklinde konuştu.