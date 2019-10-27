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’de saatler geri alındı mı? Şu an saat kaç? 27 Ekim Pazar

Sabah telefonu kış saatinde kalan binlerce kişi şaşkına döndü ve saatler geri alındı mı, saat ayarı nasıl yapılır? Sorularına cevap aradı. Sabah uyanır uyanmaz telefonlarına bakan vatandaşlar saatlerin bir saat geri olduğunu gördüler. ’de geçtiğimiz dönemlerde kış saati uygulamasına geçilmemişti. Birçok teknolojik cihaz otomatik olarak saatleri geri alırken on binlerce vatandaş ‘’ Türkiye’de saatler geri alındı mı? Şu an saat kaç?’’ sorusuna yanıt arıyor. Peki 27 Ekim Pazar saatler geri alındı mı? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 27.10.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019 10:03
Türkiye’de saatler geri alındı mı? Şu an saat kaç? 27 Ekim Pazar

On binlerce vatandaş '' Saatler geri alındı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 'de 27 Ekim Pazar sabahı erken uyanan vatandaşlar telefonlarına bakıp saatlerin geri alındığını gördü. Bazı akıllı cihazların, Avrupa'da uygulanmaya devam edilen yaz- kış saati uygulaması dolayısıyla otomatik olarak geri alınması, akıllara saatler geri alınacak mı sorusunu getirdi. Geçtiğimiz dönem kış saati uygulamasına geçilmemişti. Peki Türkiye'de saatler geri alındı mı? 27 Ekim Pazar şu an saat kaç?

SAATLER GERİ ALINDI MI? 27 EKİM PAZAR

Türkiye'de saat karmaşası yaşanmaya başlandı. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar '' saatler geri alındı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen tüm detaylar…

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Türkiye’de saatler geri alındı mı? Şu an saat kaç? 27 Ekim Pazar
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