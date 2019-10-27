Türkiye’de saatler geri alındı mı? Şu an saat kaç? 27 Ekim Pazar

On binlerce vatandaş '' Saatler geri alındı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Türkiye'de 27 Ekim Pazar sabahı erken uyanan vatandaşlar telefonlarına bakıp saatlerin geri alındığını gördü. Bazı akıllı cihazların, Avrupa'da uygulanmaya devam edilen yaz- kış saati uygulaması dolayısıyla otomatik olarak geri alınması, akıllara saatler geri alınacak mı sorusunu getirdi. Geçtiğimiz dönem kış saati uygulamasına geçilmemişti. Peki Türkiye'de saatler geri alındı mı? 27 Ekim Pazar şu an saat kaç?

SAATLER GERİ ALINDI MI? 27 EKİM PAZAR

Türkiye'de saat karmaşası yaşanmaya başlandı. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar '' saatler geri alındı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen tüm detaylar…