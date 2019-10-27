Üvey anne şiddeti komalık etti

Adana'nın Yüreğir ilçesine yaşayan 3 yaşındaki Nurcan Mustafa, önceki gece babası Cafer Mustafa (24) ve üvey annesi Visal İbrahim (23) tarafından, üzerine motosiklet düştüğü iddiasıyla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk kontrolü yapılan küçük kızın beyin kanaması geçirdiği belirlenince ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan detaylı kontrolde ise küçük kızın yüzünde, kollarında, kafasında ve sırtında darp izleri, kolunda da diş izleri olduğunu gören doktorlar, polise haber verdi. Küçük Nurcan, beyin kanaması nedeniyle komaya girdiği için yoğun bakıma alınırken, polis üvey anne Visal İbrahim, baba Cafer Mustafa ve evdeki diğer akrabaları amca İbrahim Mustafa (21) ile babaanne Fatma Azğir'i (56) gözaltına aldı.

İTİRAF ETTİLER

İlk ifadelerinde, Nurcan'ın motosikletten düştüğü iddiasını tekrarlayan şüpheliler, çapraz sorguda üvey annenin dövdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine suçunu kabul eden üvey anne, evlendiğinde 1 yaşında olan çocuğun o günden beri ağladığını öne sürerek, "Eşimden çocuğu doktora götürmesini istedim ama götürmedi. Ağlamasından dolayı psikolojim bozuldu. Bu nedenle darp ettim" dedi. Kayınvalidesi ve kayınbiraderi de ifadelerinde, üvey annenin çocuğu dövdüğünü bildiklerini ve dövmemesi yönünde uyardıklarını söylediler. Minik Nurcan Mustafa, Adana Şehir Hastanesinde hayatta kalma mücadelesi verirken aile adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden üvey anne Visal İbrahim tutuklandı. Baba, amca ve babaanne ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.