Yüzme bilmeyen ilkokuldan mezun olamayacak

Yüzme bilmeyen çocuklar ilkokuldan mezun olamayacak. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın imzaladığı protokol ile getirilen mezuniyete 'yüzme' şartı önümüzdeki dönemlerde uygulanmaya başlanacak. SABAH'a önemli açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yüzme bilmeyen kalmasın' kampanyası ile 1 milyonu aşkın öğrenciye yüzme öğrettik. Milli eğitim Bakanı ile görüştük, yüzme bilmeyi ilkokulu bitirme şartı olarak koyuyoruz, yüzemeyen mezun olamayacak" dedi.

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