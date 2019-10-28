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1 milyon öğretmen için dijital kitaplık

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.10.2019
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 1 milyon öğretmen için kurduğu ve sanal marketlerde kullanıma açılan dijital kitaplık, dünya klasiklerinden Türk edebiyatı dizisine ve eğitim tarihi eserlerine kadar çok sayıda kitaba ücretsiz erişim imkanı sağlıyor. Vatandaşların da erişebildiği "öğretmen kitaplığı" mobil uygulamasındaki e-Kitaplar, basılı kitap formatında okunabiliyor. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, "Kitaplığımızı, telifleri konusunda anlaştığımız kurumların kitaplarıyla zenginleştirmeye devam ediyoruz. Kitaplığın kütüphaneye çevrilmesini amaçlıyoruz" dedi.
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1 milyon öğretmen için dijital kitaplık
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