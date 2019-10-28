28 Ekim Pazartesi bugün okullar tatil mi? 28 Ekim Pazartesi ve yarın 29 Ekim Salı günü okullar resmi tatil mi olacak?

Cumhuriyet Bayramı Türkiye tarihindeki en önemli bayramlardan bir tanesidir. TBMM'deki anayasa değişikliği ile Türkiye'nin yönetim şeklinin Cumhuriyet olarak belirlendiği bugün, her sene olduğu gibi yine coşkuyla kutlanacak. Bu özel ve anlamlı günde milyonlarca öğrenci '28 Ekim Pazartesi ve 29 Ekim Salı okullar tatil mi' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Bu sene 28 Ekim Pazartesi bugün ve 29 Ekim'de okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün?

28 EKİM PAZARTESİ VE 29 EKİM SALI OKULLAR TATİL Mİ? 28 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR YARIM GÜN MÜ TATİL Mİ?

2019 takviminde bu yıl Cumhuriyet Bayramı Salı gününe denk geliyor. Çalışan vatandaşlar ve öğrenciler merakla pazartesi günü tatil mi sorusuna cevap arıyor. Haberimizin devamında resmi tatil ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz…