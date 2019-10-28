29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anlam ve önemi nedir? Cumhuriyet Bayramı nasıl ilan edildi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Ülkemizin dört bir yanında bugün için törenler düzenlenecek ve öğrenciler şiirler, mesajlar okuyacak. 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin cumhuriyeti ilan etmesi ile ülkemizde her yıl kutlanmaya başlanmıştır. Milli birlik ve beraberliğin güçlendiği Cumhuriyet Bayramı'nın 96.yıl dönümü anlam ve önemiyle araştırılıyor. Bilindiği üzere Ulu Önder Atatürk, diğer bayramlar gibi bu bayramı da gelecek nesillere bir miras olarak bırakmıştır. Peki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı önemi ve anlamı nedir, nasıl ilan edildi? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hakkında bilgiler…

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kurulduğu tarihtir. Ulu Önder Atatürk, diğer bayramlar gibi bu bayramı da gelecek nesillere bir miras olarak bırakmıştır