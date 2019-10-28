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29 Ekim anlam ve önemi nedir? ?

Cumhuriyet'in ilanının 96.yıl dönümü için geri sayım başladı. Türkiye'nin her köşesinde coşku ile kutlanan bu özel gün için son hazırlıklar tamamlandı. Okullarda büyük etkinliklerle düzenlenecek olan 29 Ekim önemi ve anlamıyla merak ediliyor. Türk Milleti'nin şanlı tarihinin önemli dönüm noktalarından bugün unutulmaz bir destanla bizlere hediye edilmiştir. Atatürk bu kavramı "Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur." sözü ile açıklamıştır. Türkiye'nin içinde ve dışında devlet adına yalnızca bugün tören yapılır. Peki önemi ve anlamı nedir? ?

Giriş Tarihi: 28.10.2019 09:51
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anlam ve önemi nedir? Cumhuriyet Bayramı nasıl ilan edildi?

29 Ekim için geri sayım başladı. Ülkemizin dört bir yanında bugün için törenler düzenlenecek ve öğrenciler şiirler, mesajlar okuyacak. 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin cumhuriyeti ilan etmesi ile ülkemizde her yıl kutlanmaya başlanmıştır. Milli birlik ve beraberliğin güçlendiği Cumhuriyet Bayramı'nın 96.yıl dönümü anlam ve önemiyle araştırılıyor. Bilindiği üzere Ulu Önder Atatürk, diğer bayramlar gibi bu bayramı da gelecek nesillere bir miras olarak bırakmıştır. Peki önemi ve anlamı nedir, nasıl ilan edildi? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hakkında bilgiler…

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kurulduğu tarihtir. Ulu Önder Atatürk, diğer bayramlar gibi bu bayramı da gelecek nesillere bir miras olarak bırakmıştır

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anlam ve önemi nedir? Cumhuriyet Bayramı nasıl ilan edildi?
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