29 Ekim Salı noterler açık mı? Pazartesi 28 Ekim noterler açık mı, çalışıyor mu?

Türkiye tarihindeki önemli bayramdan bir tanesi olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na oldukça kısa bir süre kaldı. Bilindiği üzere bu özel günde resmi kurum ve daireler faaliyet göstermeyecek. Bu noktada vatandaşların merak ettiği konulardan bir tanesi de '28 Ekim günü noterler açık mı' sorusu oldu. Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık. 28 Ekim Pazartesi ve 29 Ekim Salı günü noterler açık mı? İşte bu soruların yanıtları…

28 EKİM NOTERLER AÇIK MI? 29 EKİM NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?



28 Ekim Pazartesi Noterler Açık mı?

28 Ekim Pazartesi günü resmi kurum ve kuruluşlar yarım gün hizmet verecek. Yani 28 Ekim Pazartesi Bankalar, PTT, Vergi dairesi, Noterler öğleden sonra kapalı olacak.

29 Ekim'de Noter Çalışıyor mu?

29 Ekim'de tüm devlet daireleri yani kamu daireleri aksi bir durum belirtilmedikçe resmi tatil dolayısı ile kapalıdır. Ayrıca bankaların şubeleri ve genel müdürlükleri resmi tatil nedeniyle kapalı olacaktır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda resmi tatil sebebi ile noterler de kapalı olacaklardır.