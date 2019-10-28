Beydağ'da 15 yaşındaki Alaaddin yolda ölü bulundu

Beydağ'ın kırsal Sarıkaya Mahallesi yakınlarında, dün saat 22.00 sıralarında, yol ortasında bir çocuğun hareketsiz yerde yattığını gören vatandaş önce müdahalede bulunmak istedi. Ancak, çocuğun yaşamını yitirdiğinin belirlenmesi üzerine durum jandarmaya bildirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları incelemede, cesedin Alaaddin Ok'a ait olduğunu belirledi. Olay yerinde detaylı çalışma yapan jandarma bir domuz sürüsünün izine rastlarken, hemen yakınında da bir ölü domuz buldu. Bunun üzerine soruşturma başlatan ekipler, Ok'un olaydan kısa bir süre önce bir arkadaşı ile motosikletle gezerken görüldüğünü belirledi. Arkadaşının kullandığı motosikletle domuz sürüsüne çarpmaları sonucu, motosikletten düşüp, yaşamını yitirdiği üzerinde durulan Ok'un cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ok'un acı haberini alarak hastane morgu önüne gelen babası Cenk ve annesi Behice Ok, gözyaşlarına boğuldu. İki çocuklarından birini kaybetmenin acısını yaşayan Ok çiftinin feryatları, görenlerin yüreğini burktu. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Ok'un olay günü birlikte olduğu motosikleti kullanan arkadaşının tespit edilip, bulunması için çalışma başlattı.