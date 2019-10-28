Bisküvi fabrikası alev alev

BUGÜN NELER OLDU

Konya'nın Ereğli ilçesinde bisküvi fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 12 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.Ereğli ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 480 şçinin çalıştığı bisküvi fabrikasında dün sabah 05.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikanın ön kısmında kağıt depolarının bulunduğu alanda başlayan yangın kısa sürede diğer bölümlere de sıçradı.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına 32 itfaiye aracı ve 2 helikopter ile müdahale edildi.Havadan da helikopterle müdahale ediyen yangın Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karaman Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin yaklaşık 12 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Fabrikada yağ ve şekerlerin bulunduğu bölümde ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yangınla ilgili, "Ereğli ilçemizde bisküvi fabrikasında çıkan yangını 65 itfaiyecimiz ve 32 itfaiye aracımızla müdahale ederek kontrol altına aldık. Çok şükür can kaybı yok. Geçmiş olsun. Allah afetten korusun." paylaşımında bulundu.Söndürme çalışmaları sırasında dumandan hafif şekilde etkilenen 6 işçiye ambulanslarda müdahale edildi. Yangın çıkan bisküvi fabrikasının, Irak uyruklu bir iş adamına ait olduğu ve 20 bin metrekarelik kapalı alanda 2017 yılında faaliyete geçtiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği, soruşturma başlatıldığı öğrenildi.