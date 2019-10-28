Dalaman ve Göcek ormanları küllerinden yeniden doğuyor

Yangın süresince bölgede bulunan ve çalışmaları bizzat yerinden takip eden Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, kısa süre içinde Muğla'da yanan alanlardan çok daha fazlasının ağaçlandırılacağını açıklamıştı.Bakan Pakdemirli'nin talimatları doğrultusunda titizlikle çalışan Orman Genel Müdürlüğü, yangında zarar gören ve ihtiyaç duyulan tüm alanları ağaçlandırmaya hazır hale getirdi.

Yanan alanlar 4 ayda yeniden yeşillendiriliyor





Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Dalaman ve Göcek ilçelerinde 11 Temmuz'da çıkan yangında zarar gören ormanlık alanların, yeniden ağaçlandırılması için çalışmaların tamamlandığını bildirerek, yangından 4 ay sonra 11 Kasım'da ilk fidanların dikileceğini müjdeledi.



'GELECEĞE NEFES'



Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 11 Kasım 2019'da saat 11:11'de 81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidanı toprakla buluşturuyoruz.



Ülkemize hediye edeceğimiz fidanların, gelecekte bu topraklarda yaşayan tüm canlılar için nefes olacağını belirten Bakan Pakdemirli, "Bu kapsamda, Muğla'nın Dalaman ve Göcek ilçelerinde 11 Temmuz'da çıkan yangında zarar gören ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılması için hazırlık çalışmalarında sona gelindi. Ekiplerimiz bir taraftan yangından zarar gören ağaçları sahadan çıkartarak alanın temizliğini yapıyor diğer taraftan da tohum ekimi ve fidan dikimi için alandaki çalışmalarını sürdürüyor. Yangından 4 ay sonra yani 11 Kasım'da Dalaman ve Göcek'teki alanlara ilk fidanları dikmeye başlayacağız ve ağaçlandırma mevsiminin sonuna kadar çalışmaları tamamlamış olacağız. Böylece yanan bu alanları yeniden yeşertmiş olacağız. Gelin 11 Kasım 2019'da saat 11:11'de #GeleceğeNefes seferberliğimizde bize katılın." dedi



Pakdemirli, Türkiye genelinde Kasım ayında yapılacak olan fidan dikim etkinliğine sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra 7'den 70'e vatandaşların da destek vereceğini söyledi.



Daha Yeşil Bir Türkiye için tüm yurtta fidanların toprakla buluşacağı seferberliğe katılmak isteyen vatandaşlarımız 'Geleceğe Nefes' (geleceğenefes.com) internet sayfası üzerinden fidan sahiplenebilirler.



2023 HEDEFİ; 7 MİLYAR FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURMAK



Türkiye'nin dünyada en fazla ağaçlandırma yapan üçüncü ülke konumunda olduğunu vurgulayan Pakdemirli, son 16 yılda 4,5 milyar fidan dikildiğini belirterek, hedeflerinin 2023 yılına kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak olduğunu ifade etti.