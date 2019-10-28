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Denize atlayan kocasını boğulmaktan kurtardı

’nin Darıca ilçesinde eşiyle tartışan Mustafa D. (37), denize atladı. Kocasının çırpınışlarını gören Sevgi D. (34), denize atlayarak eşini boğulmaktan kurtardı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.10.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 10:32
Denize atlayan kocasını boğulmaktan kurtardı

Darıca'da aralarında sorunlar olanlar Mustafa D. ve Sevgi D. çifti, dün gece konuşmak için Yalı Mahallesi'nde sahilde buluştu. Mustafa ve Sevgi D. çifti bu sırada tartışmaya başladı. Mustafa D., intihar etmek için bir anda denize atladı. Kocasının denizde çırpındığını gören Sevgi D. suya atladı. Sevgi D. çevredekilerin şaşkın bakışları arasında eşini kıyıya çıkardı. Sevgi D., Mustafa D. ile konuşarak sakinleşmesini sağladı.

HASTANEYE GİTMEYİ REDDETTİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polisin tüm ısrarlarına rağmen hastaneye gitmeyi reddeden çift, daha sonra araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Polis olayla ilgili tutanak tuttu.

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Denize atlayan kocasını boğulmaktan kurtardı
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