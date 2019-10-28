Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Dükkana müşteri beklerken 250 kiloluk beton blok girdi

Dükkana müşteri beklerken 250 kiloluk beton blok girdi

'da kanalizasyon çalışmasında kullanılmak istenen beton blok kepçeden düşüp yuvarlanarak 300 metre ötedeki manav dükkanına girdi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.10.2019 11:07 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 11:17
Dükkana müşteri beklerken 250 kiloluk beton blok girdi

Büyükorhan içesinde gerçekleşen kazada büyük bir faciadan dönüldü. İlçe merkezinde devam eden alt yapı çalışmaları kapsamında ilçenin alt yapısı yenileniyordu. Bu çalışmalarda toprağın altına döşenmek istenen beton kanalizasyon bloğu kepçeden düşüp yuvarlanarak 100 metre ilerideki manav dükkanına girdi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

250 kilo ağırlığındaki beton bloğunun yoldan geçen kimseye çarpmaması ve dükkanda o esnada kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Ara sokakta düşen beton blok yuvarlanarak 100 metre mesafedeki ana caddede bulunan Mustafa Acar'ın dükkanına daldı.

250 kiloluk beton blok dükkanı savaş alanına çevirirken kazada ölen yada yaralanan olmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dükkana müşteri beklerken 250 kiloluk beton blok girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN