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'ta 'escort sitesi operasyonu': 10 gözaltı

’ta düzenlenen operasyonda sanal ortamda kurdukları ‘Eskort sitesi’ ile para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ve uyuşturucu madde bulundurdukları öne sürülen 1’i yabancı uyruklu kadın, 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerde aynı zamanda silah da ele geçirildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.10.2019 11:59 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 12:21
Esenyurt'ta 'escort sitesi operasyonu': 10 gözaltı

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, son dönemde artan ihbarları değerlendirerek, dün saat 20.00 sıralarında Gözevler ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 3 ayrı adrese yönelik operasyon başlattı. Saat 04.00'e kadar sürdürülen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

SUÇ MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin internette kurdukları 'Escort sitesi' aracılığı ile para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ileri sürüldü. Bu adreslerde yapılan aramalarda "Hayalet silah" olarak bilinen Glock marka ruhsatsız tabanca, 20.25 gram eroin ele geçirildi. Şüphelilerin suçta kullandığı 4 dizüstü bilgisayar ve 11 telefona da el konuldu. Şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri ile bağlantıları olup olmadığı da araştırılmaya başlandı.

Gözaltına alınan Ş. B., Ş.K., B.C., M.Y., 'Azad' kod adlı E.K., K.F., A.D., A.K., T.K. ve yabancı uyruklu N. R. ele geçirilen malzemeler ile birlikte Kıraç Polis Merkezi'ne teslim edildi.

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Esenyurt'ta 'escort sitesi operasyonu': 10 gözaltı
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