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Gülseren’in katiline müebbet hapis cezası

YÜKSEL TEMEL YÜKSEL TEMEL Yaşam
Giriş Tarihi: 28.10.2019
Ankara'da kendisinden ayrılmak isteyen Gülseren Kartalci'yi 39 yerinden bıçaklayarak öldüren Canoğul Yiğit, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa ayrıca cinayetten önce talihsiz kadını yaralama ve silahla tehdit suçlarından da 2 yıl 4 ay daha hapis cezası verildi. Bir çocuk annesi Kartalci'nin, öldürülmeden önce sanık tarafından şiddet görüp tecavüze uğradığını ileri sürerek şikâyetçi olduğu da ortaya çıktı. Şikâyeti üzerine gözaltına alınan sanığın 1 gün sonra serbest bırakıldığı daha sonra da cinayeti işlediği belirlendi.
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Gülseren’in katiline müebbet hapis cezası
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