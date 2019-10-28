Gülseren’in katiline müebbet hapis cezası

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Ankara'da kendisinden ayrılmakisteyen GülserenKartalci'yi 39yerinden bıçaklayaraköldürenCanoğul Yiğit,"kasten öldürme"suçundan müebbethapis cezasınaçarptırıldı.Sanığa ayrıca cinayettenönce talihsiz kadınıyaralama ve silahla tehditsuçlarından da 2 yıl4 ay daha hapis cezasıverildi. Bir çocuk annesiKartalci'nin, öldürülmedenönce sanıktarafından şiddetgörüp tecavüzeuğradığını ilerisürerek şikâyetçiolduğu da ortayaçıktı. Şikâyetiüzerine gözaltınaalınan sanığın 1gün sonra serbest bırakıldığıdaha sonra dacinayeti işlediği belirlendi.