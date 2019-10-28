Gülseren’in katiline müebbet hapis cezası

Ankara'da kendisinden ayrılmak
isteyen Gülseren
Kartalci'yi 39
yerinden bıçaklayarak
öldüren
Canoğul Yiğit,
"kasten öldürme"
suçundan müebbet
hapis cezasına
çarptırıldı.
Sanığa ayrıca cinayetten
önce talihsiz kadını
yaralama ve silahla tehdit
suçlarından da 2 yıl
4 ay daha hapis cezası
verildi. Bir çocuk annesi
Kartalci'nin, öldürülmeden
önce sanık
tarafından şiddet
görüp tecavüze
uğradığını ileri
sürerek şikâyetçi
olduğu da ortaya
çıktı. Şikâyeti
üzerine gözaltına
alınan sanığın 1
gün sonra serbest bırakıldığı
daha sonra da
cinayeti işlediği belirlendi.