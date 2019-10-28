Halkbank, Vakıfbank, Garanti, Ziraat Bankası, Finansbank çalışma saatleri! 28 ve 29 Ekim’de bankalar açık mı, kapalı mı?

Bankalar, kamu daireleri ile aynı çalışma prensibi üzerinden işleyen mesai sürelerinde hizmet veriyor. Dolayısıyla bankalar, cumartesi ve pazar günleri kapalı olurken bankadan bankaya değişmekle birlikte genel olarak 8:30 ila 17:30 arasında hizmet verirler. Bununla birlikte resmi tatil günlerinde bankalar, faaliyetlerine ara verir.

BANKALAR RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

Bankalar, resmi tatillerde hizmet vermeyen kurumlar arasında. Dolayısıyla banka işlemleri gerçekleştirecek olanların resmi günlere denk gelmeyecek şekilde kendilerini ayarlamaları gerekiyor.

TÜM BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Bankalar bazı istisnai durumlar haricinde yalnızca hafta içi günlerinde hizmet verir. Hafta sonu açık olan bankalar arasında AVM ve havaalanı banka şubeleri gelir. Öte yandan bankaların öğle arası saatleri de bankadan bankaya değişkenlik gösterir. İşte tek tek bankalar kaçta açılır, bankalar kaçta kapanır, bankaların öğle tatili saat kaçta olur sorularının cevapları.

Ziraat Bankası Çalışma Saatleri

Ziraat Bankası sabah açılış saati: Ziraat Bankası 09:00'da açılıyor.

Ziraat Bankası öğle tatili saat kaçta: Ziraat Bankası öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Ziraat Bankası saat kaçta kapanıyor: Ziraat Bankası saat 17:30'da kapanıyor.

Türkiye İş Bankası Çalışma Saatleri

Türkiye İş Bankası sabah açılış saati: Türkiye İş Bankası 09:00'da açılıyor.

Türkiye İş Bankası öğle tatili saat kaçta: Türkiye İş Bankası öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Türkiye İş Bankası saat kaçta kapanıyor: Türkiye İş Bankası saat 17:00'da kapanıyor.

Yapı Kredi Bankası Çalışma Saatleri

Yapı Kredi Bankası sabah açılış saati: Yapı Kredi Bankası 09:00'da açılıyor.

Yapı Kredi Bankası öğle tatili saat kaçta: Yapı Kredi Bankası öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Yapı Kredi Bankası saat kaçta kapanıyor:Yapı Kredi Bankası saat 17:30'da kapanıyor.

Halk Bankası Çalışma Saatleri

Halk Bankası sabah açılış saati: Halk Bankası 09:00'da açılıyor.

Halk Bankası öğle tatili saat kaçta: Halk Bankası öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Halk Bankası saat kaçta kapanıyor: Halk Bankası saat 17:30'da kapanıyor.

Akbank Çalışma Saatleri

Akbank sabah açılış saati: Akbank 09:00'da açılıyor.

Akbank öğle tatili saat kaçta: Akbank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Akbank saat kaçta kapanıyor: Akbank saat 17:30'da kapanıyor.

ING Bank Çalışma Saatleri

ING Bank sabah açılış saati: ING Bank 09:00'da açılıyor.

ING Bank öğle tatili saat kaçta: ING Bank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

ING Bank saat kaçta kapanıyor: ING Bank saat 17:00'da kapanıyor.

Garanti Bankası Çalışma Saatleri

Garanti Bankası sabah açılış saati: Garanti Bankası 09:00'da açılıyor.

Garanti Bankası öğle tatili saat kaçta: Garanti Bankası öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Garanti Bankası saat kaçta kapanıyor: Garanti Bankası saat 17:00'da kapanıyor.

VakıfBank Çalışma Saatleri

VakıfBank sabah açılış saati: VakıfBank 09:30'da açılıyor.

VakıfBank öğle tatili saat kaçta: VakıfBank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

VakıfBank saat kaçta kapanıyor: VakıfBank saat 17:30'da kapanıyor.

TEB Çalışma Saatleri

TEB sabah açılış saati: TEB 09:00'da açılıyor.

TEB öğle tatili saat kaçta: TEB öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

TEB saat kaçta kapanıyor: TEB saat 17:30'da kapanıyor.

HSBC Çalışma Saatleri

HSBC sabah açılış saati: HSBC 09:00'da açılıyor.

HSBC öğle tatili saat kaçta: HSBC öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

HSBC saat kaçta kapanıyor: HSBC saat 17:00'da kapanıyor.

QNB Finansbank Çalışma Saatleri

QNB Finansbank sabah açılış saati: QNB Finansbank 09:00'da açılıyor.

QNB Finansbank öğle tatili saat kaçta: QNB Finansbank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

QNB Finansbank saat kaçta kapanıyor: QNB Finansbank saat 17:30'da kapanıyor.