İki polis kaçak sigara taşırken gözaltına alındı

Ağrı'da yol uygulaması yapan polis şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta iki kişinin olduğunu gören polis şahısları arabadan indirdi arama yaptı.

Polis aracın bagajını açınca yüklü miktarda kaçak sigara fark etti. Araçtakilerin kimlik bilgilerini sorgulayan polis, şüphelilerden birinin açığa alınan meslekdaşları, diğerinin ise görevde olan meslektaşları olduğunu tespit edince 2 polisi kelepçeleyip polis karakoluna götürdü.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı KOM Şube Müdürlüğünün araç uygulama noktasında yapmış olduğu çalışmalarda şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan 2 şahıstan şoför ve yanında oturan diğer şahıs polis olduklarını belirtmiş ve şoförün yanında oturan şahıs, polis tanıtım kimlik kartını yol uygulaması yapan görevlilere gösterdi.

Tam bu esnada yol uygulamasında görevli polisler aracın bagaj kısmını açtıklarını, içerisinde görünür vaziyette kaçak sigaralar olduğunu görünce, şahıslar sigaraların fark edildiğini anlaması üzerine hızlı bir şekilde olay yerinden kaçtı. Kısa sürede yakalanan iki şahıs gözaltına alındı. Araçtan 351 karton kaçak sigara ele geçirildi. Şoför koltuğunda oturan şahsın aynı konuyla alakalı 5 ay önce açığa alınan polis memuru olduğu, diğer şahsın ise halen başpolis olarak Ağrı merkezde görev yaptığı öğrenildi.