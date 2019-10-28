İstanbul’da nitelikli hırsızlık çetesi çökertildi

İstanbul Fatih İlçesi'nde dini duyguları suiistimal ederek hırsızlık yapan çete mensupları yakalandı. Şikâyetçi D. Ö. isimli şahsın 2 bin 700 lira parasını çalan çete mensupları, "Nitelikli Hırsızlık" konusu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışma sonrası ortaya çıkarıldı.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ

Emniyet mensuplarının hırsızlık suçuyla ilgili elde edilen güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu olayı gerçekleştirildiği tespit edilen A. G. (48), C. G. (39), D. B. (25), H. G. (42), Ç. G. (39) ve E.G. (28) isimli şüphelilerin "Dini İnanç ve Duygularının İstismarı Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan aranıyor olduğu tespit edildi.

SABIKA KAYITLARI FAZLA

Fatih İlçesi'nde farklı tarihlerde meydana gelen "Nitelikli Hırsızlık" suçundan üç, "Evden Hırsızlık" suçundan bir ve "Konut Dokunulmazlığını İhlal ve Nitelikli Hırsızlık" suçundan bir olmak üzere toplam beş olayın faili oldukları tespit edildi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E. G. isimli kişi savcılıktan serbest bırakılırken, A. G., C. G., D. B., H. G. ve Ç.G. isimli şüpheliler tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.