Kızını kaybeden babadan SABAH'a teşekkür! Sesimizi duyurdunuz katile müebbet verildi

İngilizce öğretmeni İmren Kandemir, geçen yıl 10 Nisan günü, boşandığı eşi, özel harekat polisi Burak T.'nin evinde ve onun silahıyla göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. İntihar değerlendirmesi yapıldığı için ifadesi alınan Burak T. serbest bırakılmıştı. O dönem SABAH'ın ulaştığı baba Süleyman Kandemir, kızının el swabının temiz olduğunu ve asla intihar edecek biri olmadığını belirtip, olayın intihar değil cinayet olduğunu savunmuştu. Bu gelişmeler üzerine gözaltına alınan Burak T. tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında, "Eski eşimi kaybettim. Bir kalp masajı yaptım diye 19 aydır tutukluyum. Ben kesinlikle müsnet suçu işlemedim. Beraatimi istiyorum" diye savunma yaptı. Ancak mahkeme heyeti 'kasten öldürme' eylemini sabit bularak müebbet hapis cezası verdi. Herhangi bir indirim de uygulanmadı.

Müebbet kararının ardından SABAH'a ulaşarak teşekkür eden baba Süleyman Kandemir, "Yavrumdan bir saniye bile şüphe etmedim. Sizler de bize destek oldunuz, sesimizi duyurdunuz. Şimdi müebbet hapse çarptırıldı. Biraz olsun yüreğimiz soğudu" dedi. "Kızım kadın psikolojisi üzerine yüksek lisans tezi yazıyordu. Çok başarılı bir öğretmendi" diyen babası, "Üniversitelerde sunumlar yapıyordu. Yurtdışına eğitime gidecekti. Devletimizin gönderdiği sayılı öğretmenler arasındaydı. Tezini teslim edeceği hafta bize cenazesini teslim ettiler. Yetmezmiş gibi intihar dediler. Şimdi adalet yerini buldu. Bu duruma sizlerin katkısı da çok büyük, sesimiz oldunuz. " ifadelerini kullandı.

"NİCE ÖĞRENCİLER YETİŞTİRECEKTİ"

Anne Nazire Kandemir ise, "Kızım kendi gibi daha nice öğrenciler yetiştirecekti. Onu benden aldılar. Yavrum toprağa gitti. O katil en azından dışarda gezemeyecek ama ailesi istediği zaman gidip onu görür. Ben kızımı okutup bir yerlere getirmek için aylarca hasretle onu büyüttüm. Şimdi benden aldı. Sonsuza kadar hasretim. O benim parçam, her şeyimdi" diye konuştu.

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