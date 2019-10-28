Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bu tarihlere dikkat

İstanbul'a sağanak yağış geliyor... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul ve beraberindeki birçok il için son dakika hava durumu ve gök gürültülü yağış uyarısı yapıldı. Ekim ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde, Batı bölgeleri başta olmak üzere sıcaklıklarda bir düşüş yaşanıyor. Hâl böyle olunca, gerek hafta içi gerekse hafta sonu çeşitli planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar da 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Tam bu noktada, önümüzdeki beş güne ilişkin beklediği hava durumu tahmin raporlarını resmi internet sitesi üzerinden duyuran MGM; İstanbul ve birçok il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Oluşabilecek ani sel ve yıldırım tehlikesi de dikkat çeken kurum, İstanbul'da görülmesi beklenen yağışın tarihini duyurdu.

BU TARİHLERE DİKKAT!

Haberimizin ilerleyen sayfalarından, Meteoroloji'nin beş günlük tahmin raporu ile beraber son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; yurt genelindeki sıcaklık değerlerinin nasıl seyredeceğini öğrenebilirsiniz.