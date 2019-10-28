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'den ve birçok il için son dakika ve sağanak yağış uyarısı! Bu tarihlere dikkat

Genel Müdürlüğü'nden ile birçok ili ilgilendiren son dakika ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ekim ayının sonlarına yaklaşılırken, hava sıcaklıklarında olan düşüş neticesinde 'Hava durumu nasıl olacak?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Meteoroloji de bu doğrultuda, önümüzdeki beş güne ilişkin beklediği tahminleri resmi internet sitesi duyurdu. İstanbul ve beraberindeki birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapan kurum, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olmasını. MGM ayrıca, İstanbul'da beklediği sağanak yağışın tarihini de duyurdu. Haberimizin detaylarından, önümüzdeki beş güne ilişkin tahminlerle beraber Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.10.2019 18:29 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 18:32
Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bu tarihlere dikkat

'a sağanak yağış geliyor... Genel Müdürlüğü'nden İstanbul ve beraberindeki birçok il için son dakika ve gök gürültülü yağış uyarısı yapıldı. Ekim ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde, Batı bölgeleri başta olmak üzere sıcaklıklarda bir düşüş yaşanıyor. Hâl böyle olunca, gerek hafta içi gerekse hafta sonu çeşitli planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar da 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Tam bu noktada, önümüzdeki beş güne ilişkin beklediği hava durumu tahmin raporlarını resmi internet sitesi üzerinden duyuran MGM; İstanbul ve birçok il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Oluşabilecek ani sel ve yıldırım tehlikesi de dikkat çeken kurum, İstanbul'da görülmesi beklenen yağışın tarihini duyurdu.

BU TARİHLERE DİKKAT!

Haberimizin ilerleyen sayfalarından, Meteoroloji'nin beş günlük tahmin raporu ile beraber son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; yurt genelindeki sıcaklık değerlerinin nasıl seyredeceğini öğrenebilirsiniz.

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Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bu tarihlere dikkat
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